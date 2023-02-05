Волк Хан: «Для страны и молодежи было бы лучше, если бы Федор ушел после 10 лет без поражений»

Экс-боец MMA Магомедхан «Волк Хан» Гамзатханов (21-8) в комментарии для «СЭ» допустил, что у Федора Емельяненко (40-7) могли возникнуть психологические проблемы в бою с Райаном Бейдером (31-7).

«Сколько лет Федору? 46 лет? Я бы не сказал, что он дряхлый старик, — отметил Гамзатханов «СЭ». — Я в таком возрасте был намного выносливее и шустрее. Или его не так готовят, или психология у него сломана. Но что поделать, что есть, то есть».

Также Гамзатханов уверен, что Последнему Императору следовало уйти в 2010 году.

«Он побил всех на свете: чемпионов Pride, UFC, Bellator, Rings, K-1. Для нас, для истории, было бы лучше, если бы он ушел [после 10 лет без поражений], — сказал Гамзатханов. — Даже для подрастающих поколений: «Вот он! Непобежденный русский император!» Это для истории хорошо. Когда он начал потом проигрывать... хотим мы этого или не хотим, факт проигрыша есть. Уже температура у человека начинает падать. А так, это его личное дело. Но для страны, для молодежи, было бы лучше, если бы он ушел, как Хабиб. Иногда ради общества нужно делать такие поступки, несмотря ни на что».

Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения Бейдеру техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля в Инглвуде, США.