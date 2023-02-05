Волк Хан рассказал, каким Федор Емельяненко был в начале карьеры

Экс-боец MMA Магомедхан «Волк Хан» Гамзатханов (21-8) вспомнил, как Федор Емельяненко (40-7) стал заниматься MMA. Об этом Гамзатханов сказал «СЭ».

«Ко мне его [Федора] привел Николай Питьков, и сказал: «Есть парень, который хочет драться. Посмотришь его? Давай подготовим его, вместе будем зарабатывать деньги», — сообщил Гамзатханов. — Я тогда сказал: «Я на спортсменах не зарабатываю деньги. Привези — посмотрим».

Это была просто машина. Когда я увидел, как он тренируется, как он работает, я сказал ему: «Ты будешь выдающимся бойцом. Только нельзя совершать ошибки, идти неподготовленным. Надо подготовиться, потому что отличается любительский спорт от профессионального».

Вот так неподготовленного выставили из-за денег Сурена Балачинского, а Сурен Балачинский не хуже Федора был, он даже Федора выигрывал по дзюдо и по самбо на соревнованиях. Они его выставили и дали на растерзание. И Балачинский больше не стал выступать.

Поэтому надо было Федора подготовить психологически, технически, тактически, чтобы он с нами тренировался и ощущал тех чемпионов, которые были в моем кругу, в моей школе. И он получал уверенность от этих тренировок, и сам это не раз говорил.

Есть спортсмены разного формата: один может дойти до уровня мастера спорта, но его лимит на этом закончится, а другой — до международного уровня, его лимит тоже закончится. Тренируй-не тренируй, он все равно не даст результата. А вот есть такие, как Федор. Его тренируй — он будет давать результат, у него потенциал сумасшедший, огромный. Поэтому он и выигрывал.

Если сравнить те бои, которые были раньше, и сегодняшний бой, вы же понимаете, никогда он такого удара не пропустил бы и никогда не сидел бы, лежа в партере, чтобы его так били. Вы помните, когда его через прогиб кинул покойный [Кевин Ренделман]? А это был очень сильный борец. Уйти из такого положения... я ему даже сказал: «Как ты ушел оттуда? Невероятно!» А он ушел. Федор Емельяненко, что бы ни случилось, заслуживает огромного уважения».

Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения Райану Бейдеру (31-7) техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля в Инглвуде, США.