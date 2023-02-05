Владимир Хрюнов: «Считаю, что Емельяненко заслужил другого прощального боя»

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов поделился мнением о поединке российского бойца ММА Федора Емельяненко против американца Райана Бейдера.

«Я думаю, что культурная среда Америки просто проглотила в последний момент. Считаю, что он заслужил другого прощального боя. Очень хотел бы, чтобы его прощальный бой прошел в России. Ожидал, что будет просто расправа», — цитирует Хрюнова Metaratings.ru.

46-летний Емельяненко проиграл Бейдеру в главном поединке турнира Bellator 290. Американец нокаутировал россиянина в первом раунде спустя 2 минуты и 30 секунд после начала боя. Этот поединок стал для Емельяненко последним в профессиональной карьере.