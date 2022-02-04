Олейник проведет бой против Латифи на турнире UFC on ESPN 33 в марте

Российский тяжеловес Алексей Олейник проведет бой против представителя Швеции Илира Латифи на турнире UFC on ESPN 33, сообщает BJPenn.com. Турнир состоится в ночь на 27 марта в Колумбусе (США).

В своем последнем поединке в июне на турнире UFC on ESPN 25 Олейник единогласным решением судей уступил Сергею Спиваку. В настоящее время 44-летний ветеран ММА идет на серии из трех поражений. По данным Sherdog, на счету Олейника 59 побед, 16 поражений и 1 ничья.

Латифи провел последний бой в июне 2021 года — на турнире UFC Fight Night 189 он победил Таннера Босера раздельным решением судей. Всего на счету 38-летнего Латифи 15 побед, 8 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся.