Вагаб Вагабов: «Мне сейчас эти Дацики-Шмацики неинтересны»

Вагабов больше не заинтересован в проведении боя с Дациком

Чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе россиянин Вагаб Вагабов заявил о том, что он больше не заинтересован в проведении боя с тяжеловесом Вячеславом Дациком.

«Да я вообще о нем говорить не хочу об этом персонаже. Пусть отдыхает. Много внимания мы ему уделяем. Пусть занимается своими делишками, — сказал Вагабов журналистам после победы над Данилом Шаталовым.

«У меня сейчас оппонент — реально хороший боксер, к которому надо готовиться. Мне сейчас эти Дацики-Шмацики неинтересны».

Следующим оппонентом Вагаба Вагабова станет известный боксер Дмитрий Кудряшов. Они встретятся на одном из ближайших турниров боксерской лиги Pravda.

4 марта в Москве в главном событии турнира Pravda Вагабов победил Данила Шаталова техническим нокаутом в третьем раунде. Всего на счету Вагабова в боксе три победы в трех поединках.