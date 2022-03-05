Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 04:23

Вагаб Вагабов: «Мне сейчас эти Дацики-Шмацики неинтересны»

Вагабов больше не заинтересован в проведении боя с Дациком
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Вагаб Вагабов.

Чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе россиянин Вагаб Вагабов заявил о том, что он больше не заинтересован в проведении боя с тяжеловесом Вячеславом Дациком.

«Да я вообще о нем говорить не хочу об этом персонаже. Пусть отдыхает. Много внимания мы ему уделяем. Пусть занимается своими делишками, — сказал Вагабов журналистам после победы над Данилом Шаталовым.

«У меня сейчас оппонент — реально хороший боксер, к которому надо готовиться. Мне сейчас эти Дацики-Шмацики неинтересны».

Следующим оппонентом Вагаба Вагабова станет известный боксер Дмитрий Кудряшов. Они встретятся на одном из ближайших турниров боксерской лиги Pravda.

4 марта в Москве в главном событии турнира Pravda Вагабов победил Данила Шаталова техническим нокаутом в третьем раунде. Всего на счету Вагабова в боксе три победы в трех поединках.

3
0
Читайте также
40 лет назад суперталант ЦСКА умер после тренировки. На него рассчитывал Тихонов
Промоутер Камил Гаджиев рассказал, почему западные санкции не страшны российскому ММА и Федору Емельяненко
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вагабов нокаутировал Шаталова в боксерском поединке в лиге Pravda

Колби Ковингтон: «Завтра я посажу Уличного Ииду на электрический стул и прожарю его бомжатскую жопу»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости
Загрузка...