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Сегодня, 09:31

Конор: «В UFC должны создать титул имени Макгрегора»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) раскритиковал действующего чемпиона полусреднего веса Леона Эдвардса (22-3) и заявил, что его интересуют три пояса: в легком и полусреднем весе, а также BMF.

«Нейт Диас почти нокаутировал Леона Эдвардса. Если бы этот бой продолжился, Леон был бы в отключке. Также он всю дистанцию дрался с Дональдом Серроне.

Вернусь ли я в легкий вес? Насколько я буду рад снова сбрасывать вес, после того как уже выиграл этот титул? Я уже владел этим поясом. Я был бы рад титулу BMF и был бы рад титулу в полусреднем весе, но, знаете, посмотрим, что будет. Я принимаю все как есть. Должен быть пояс Макгрегора, денежный пояс или что-то в этом роде. Все это было создано благодаря мне», — сказал Макгрегор во время трансляции на Duelbits.

Макгрегор и Майкл Чендлер (23-8) возглавят UFC 303. Поединок пройдет в полусреднем весе и состоится 29 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

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