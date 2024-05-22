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Сегодня, 10:34

Усман дал прогноз на бой Эдвардса и Мухаммада

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (23-3) не верит, что второму номеру рейтинга в полусреднем весе Белалу Мухаммаду удастся отобрать пояс у действующего чемпиона Леона Эдвардса.

«Мне нравится Белал, но я думаю, Леон победит. Борьбы недостаточно. Спорт настолько изменился, что парни учатся использовать клетку, чтобы встать. Это уже даже не совсем борьба, поскольку, если вы повалите парня вплотную к клетке, он будет использовать ее и встанет на ноги.

И Белал Мухаммад, как мне кажется, не настолько высококлассный борец, чтобы повалить Эдвардса в центре октагона, держать там и выиграть бой. Его уровень определенно вырос, он может менять стойки. Он может драться из обеих позиций. Он смешивает их, и он знает, как контролировать свой темп. Это самое главное. Мы видели это в бою с [Гилбертом] Бернсом: он знает, как контролировать свой темп. Это очень интригующий бой. Но Леон — чемпион, и он будет хорошо подготовлен», — сказал Усман на Pound 4 Pound Podcast.

Эдвардс (22-3) и Мухаммад (23-3) подерутся 27 июля на UFC 304 в Манчестере, Англия.

Белал Мухаммад
Камару Усман
Леон Эдвардс
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