Конор: «Мне нравится Шон О'Мэлли, я мотивировал его»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) рассказал, в каких он отношениях с действующим чемпионом в легчайшем весе Шоном О'Мэлли (17-1).

Ранее Макгрегор обвинил О'Мэлли в употреблении допинга, на что О'Мэлли пожелал Майклу Чендлеру (23-8) нокаутировать Макгрегора.

«Мне нравится Шон О'Мэлли... Он вроде как попал под мой прицел. Он также сказал что-то вроде того, что побьет меня. Это только в его самых смелых мечтах, но Шон мне нравится. Я разговаривал с Шоном на футбольном стадионе в Калифорнии, и на него повлиял мой боксерский подход, когда ты сам выбираешь себе поединки. Он говорил, что не будет драться с людьми выше его категории, а я сказал ему: «Ты лучший? Ты чемпион мира? Потому что, если ты не чемпион мира, какая разница, против кого драться? Ты должен драться с любым, пока не станешь чемпионом мира. Дерись с кем угодно в любой момент».



С тех пор он дрался с Петром Яном, с Марлоном Верой, с Алджамейном Стерлингом. Но в спорте нельзя употреблять стимулирующие препараты. О'Мэлли был добр ко мне, и я знаю, что мотивировал его, как и многих других, так что мы разберемся с этим», — сказал Макгрегор во время трансляции на Duelbits.

Макгрегор и Чендлер возглавят UFC 303. Поединок пройдет в полусреднем весе и состоится 29 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

О'Мэлли победил Марлона Веру (23-9) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-44). Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.