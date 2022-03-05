Колби Ковингтон: «Завтра я посажу Уличного Ииду на электрический стул и прожарю его бомжатскую жопу»

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон поделился ожиданиями от боя против Хорхе Масвидаля.

«Воу, воу, Джо Роган (обращается к ведущему церемонии взвешивания Рогану — прим.). Прежде чем мы начнем говорить о будущем, давай поговорим о настоящем. Мы очень рады, что ты вернулся, мы, в UFC, любим тебя и скучали по тебе. Н** культуру отмены! Сегодня — Тайная вечеря Уличного Иуды. Завтра — я посажу его на электрический стул.

Я нажму переключатель и прожарю его бомжатскую жопу! Наэлектризую T-Mobile Arena так, как никогда прежде! И напоследок — я хочу сказать спасибо настоящим героям и звездам нашей страны. Не этому бесхребетному трусу-воуку (политический термин происхождением из афроамериканского английского, обозначающий усиленное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости. — Прим. «СЭ») Леброну Джеймсу, а настоящим героям — правоохранительным органам, военным, спасателям — Благослови вас Господь! Благослови, Господь, Америку! Увидимся завтра!" - сказал Ковингтон.

Ковингтон занимает первую строчку рейтинга UFC в полусреднем весе, а Масвидаль — 6-ю.

В главном событии турнира UFC 272, который состоится в ночь на 6 марта в Лас-Вегасе, Ковингтон сразится с бывшим одноклубником Хорхе Масвидалем.