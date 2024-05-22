Монсон хочет завершить спортивную карьеру в 2024 году

Российский боец и депутат Джефф Монсон хочет завершить карьеру в 2024 году.

«Джефф хочет завершить карьеру. Несколько раз срывался его бой против Олега Тактарова. Новых предложений почти не поступает. Но если такой бой будет, то после него Джефф закончит», — приводит ТАСС слова представителя Монсона.

В 2015 году Монсон подал заявление о получении российского гражданства, сославшись на то, что он чувствует себя «русским по духу». В 2018 году президент Владимир Путин предоставил ему российское гражданство.

На счету 53-летнего Монсона 60 побед, 26 поражений и 1 ничья.