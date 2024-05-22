Хавьер Мендес: «Царукян поступил правильно, отказавшись драться с Махачевым»

Главный тренер зала AKA и тренер действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (25-1) Хавьер Мендес согласен с решением первого номера рейтинга в легком весе Армана Царукяна (22-3) не выходить на реванш с Махачевым на коротком уведомлении.

«Арман не принял бой с Исламом, потому что ему нужно больше времени на подготовку. И знаете что? Это правильное решение с его стороны. Он уже заслужил бой за титул, так зачем ему рисковать? Почему бы ему не подготовиться как следует? Я думаю, что он поступил правильно.

Если бы на его месте был кто-то другой, например, такой человек, как Макс Холлоуэй, если бы его поставили в такую ситуацию, наверное, он был бы одним из немногих, кто сказал бы: «Я в деле», — сказал Мендес в интервью Submission Radio.

Махачев подерется против Дастина Порье (30-8) 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.

Царукян победил Чарльза Оливейру (34-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.