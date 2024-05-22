Царукян рассказал, когда планирует завершить карьеру

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян уверен, что он сможет побить многие рекорды лиги.

«Я буду самым продолжительным чемпионом в истории легкого веса. Если я стану чемпионом в 27 лет, то завершу карьеру в 33-34 года. Я хочу быть одним из лучших в истории легкого веса, хочу побить все рекорды. Для этого у меня есть время, все в моем дивизионе старые, так что нужно просто не форсировать события, изучать новые техники, дружить с головой, упорно тренироваться, не травмироваться, и тогда все будет хорошо.

Я не собираюсь подниматься или опускаться в весе. Моя цель — стать чемпионом в легком дивизионе, я сфокусирован только на этом. Это лучший, самый сложный дивизион в UFC», — сказал Царукян New York Post Sports.

Царукян (22-3) победил Чарльза Оливейру (33-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.