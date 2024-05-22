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Сегодня, 13:46

Дана Уайт: «Я отправил 50 тысяч долларов на операцию умирающей девочки»

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт рассказал, как помог девочке из Таиланда, которой нужна была срочная операция.

«Один парень написал, что только что вернулся из Таиланда, где работал с тренером, у которого болеет дочь. Ей нужна операция на сердце и она умрет в ближайшие несколько дней, если не получит деньги. 50 тысяч долларов. Он попросил меня отправить эти деньги ей.

И я подумал: «Чувак, ты абсолютно прав. Я должен это сделать». В итоге я связался с ним, чтобы узнать, реально ли это, и в итоге я отправил эти 50 тысяч долларов», — сказал Уайт в подкасте In Search of Excellence.

Ранее Уайт пожертвовал миллион долларов в поддержку пострадавших от разрушительных лесных пожаров на Гавайях.

Дана Уайт
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