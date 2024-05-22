Дана Уайт: «Я отправил 50 тысяч долларов на операцию умирающей девочки»

Глава UFC Дана Уайт рассказал, как помог девочке из Таиланда, которой нужна была срочная операция.

«Один парень написал, что только что вернулся из Таиланда, где работал с тренером, у которого болеет дочь. Ей нужна операция на сердце и она умрет в ближайшие несколько дней, если не получит деньги. 50 тысяч долларов. Он попросил меня отправить эти деньги ей.

И я подумал: «Чувак, ты абсолютно прав. Я должен это сделать». В итоге я связался с ним, чтобы узнать, реально ли это, и в итоге я отправил эти 50 тысяч долларов», — сказал Уайт в подкасте In Search of Excellence.

Ранее Уайт пожертвовал миллион долларов в поддержку пострадавших от разрушительных лесных пожаров на Гавайях.