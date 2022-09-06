Павлович про переводчика после боя на турнире UFC в Лондоне: «По блату что ли на работу попал»
Российский боец Павлович оценил работу переводчика на турнире UFC в Лондоне
Российский тяжеловес Сергей Павлович в интервью «СЭ» оценил работу переводчика после победы над Шамилем Абдурахимовым в марте на турнире UFC в Лондоне.
— Про это у вас никто еще не спрашивал. После боя с Шамилем Абдурахимовым в Лондоне у вас брал интервью Майкл Биспинг, и переводчик переводил так, что никто ничего не понял.
— Я подумал: может, разыгрывают. А когда во второй раз — я понял: по блату что ли на эту работу [переводчик] попал. Потом уже поблагодарили болельщиков.
— Он к вам потом не подходил после боя? Не говорил, что потерялся?
— Нет.
В последнем поединке, который состоялся в июле на турнире UFC 277 в Далласе (США), Павлович победил американца Деррика Льюиса техническим нокаутом в первом раунде.
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