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6 сентября, 12:40

Павлович про переводчика после боя на турнире UFC в Лондоне: «По блату что ли на работу попал»

Российский боец Павлович оценил работу переводчика на турнире UFC в Лондоне
Карен Саркисян
Корреспондент
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Российский тяжеловес Сергей Павлович в интервью «СЭ» оценил работу переводчика после победы над Шамилем Абдурахимовым в марте на турнире UFC в Лондоне.

— Про это у вас никто еще не спрашивал. После боя с Шамилем Абдурахимовым в Лондоне у вас брал интервью Майкл Биспинг, и переводчик переводил так, что никто ничего не понял.

— Я подумал: может, разыгрывают. А когда во второй раз — я понял: по блату что ли на эту работу [переводчик] попал. Потом уже поблагодарили болельщиков.

— Он к вам потом не подходил после боя? Не говорил, что потерялся?

— Нет.

В последнем поединке, который состоялся в июле на турнире UFC 277 в Далласе (США), Павлович победил американца Деррика Льюиса техническим нокаутом в первом раунде.

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