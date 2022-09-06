Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

6 сентября, 12:00

Сергей Павлович рассказал, когда хочет провести следующий бой в UFC

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский тяжеловес Сергей Павлович рассказал, когда хочет провести свой следующий поединок в лиге UFC.

«Когда хотелось бы подраться? До конца года, — сказал Павлович «СЭ». — Было бы идеально подраться в декабре или конце ноября. Американская виза у меня заканчивается в январе».

В последнем поединке, который состоялся в июле в Далласе (США) Павлович техническим нокаутом в первом раунде победил американца Деррика Льюиса.

Всего на счету 30-летнего Павловича 16 побед и 1 поражение.

Сергей Павлович
UFC
ММА
0
Читайте также
Жена Рыбуса выложила фото в пикантной сетчатой накидке
Тормоза: почему ломаются и как надо облуживать
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шилдс рассказал, как Чимаев пытался подраться с Костой: «Это признак слабости»

Павлович про переводчика после боя на турнире UFC в Лондоне: «По блату что ли на работу попал»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости