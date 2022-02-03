Боец UFC прокомментировал запрет украинским олимпийцам фотографироваться с россиянами

Украинский боец UFC Денис Бондарь прокомментировал запрет украинским олимпийцам контактировать с соперниками из России и рассказал о своих отношениях с российскими коллегами.

«Это все длится очень долгий период, и мы спортсмены все прекрасно понимаем, — цитирует Бондаря Metaratings.ru. — Сейчас я нахожусь в Америке, но здесь много ребят из России и из других стран. Все со всеми общаются, друг другу помогают.

Если слышат русскую речь, то подходят и что-то советуют или как-то пытаются помочь, поэтому я думаю, что все спортсмены всё понимают, а на то что происходит там наверху, мы повлиять не можем. Они что-то кому-то советуют, но не понимают, что жить-то нам. Мы друг с другом соревнуемся и все друг друга уважаем. Я считаю, это главное".

5 февраля Бондарь проведет дебютный поединок в UFC с канадцем Малкольмом Гордоном.

29-летний Бондарь последний бой провел в декабре 2019 года на турнире Ased Fighting Championship — Contender 2, победив Гендиджа Гитлана техническим нокаутом в первом раунде. В его активе 11 побед и одно поражение.

31-летний Гордон последний раз выходил в октагон в июле 2021 года на турнире UFC on ESPN 26, выиграв у Франсиско Фигередо единогласным решением судей. На его счету 13 побед и пять поражений.