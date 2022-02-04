Тимур Валиев: «Саид Нурмагомедов гоняет всего 3 кг в легчайший вес. В неделю взвешивания ест шоколадки»

Боец легчайшего веса UFC Тимур Валиев уверяет, что его друг и боец этой же весовой категории UFC Саид Нурмагомедов почти не гоняет вес. Об этом он рассказал Youtube-каналу «Dmitriy Smolyakov».

Дмитрий Смоляков: «Ты сейчас летал на бой Саида, такие истории о нем рассказывал. Не похож он на других».

Тимур Валиев: «В неделю взвешивания Саид психологически ломает всех своих соперников. Все на диете, а Саид идет с шоколадками. Идет и кушает. Он практически не гоняет, у него вес свой, 65 кг. Три килограмма он в последнюю ночь чуть подвигается и всё. За день до взвешивания идем [перед боем со Стэммэном], а там пацаны — у них 68 кг, 6 лишних гонять. А Саид идет с едой, радостный. А они такие: «Ты на какой вес дерешься?!» — «На 135» — «А сколько тебе гонять?» — «А мне не надо гонять». И этот момент психологически... им же ничего кушать нельзя, а он кушает, это убивает их всех».

Дмитрий Смоляков: «Ты еще говорил, что он вообще не конфликтный».

Тимур Валиев : «Он очень спокойный человек, мы с ним на одной улице росли, вместе учились. Не помню, чтобы у него с кем-то конфликт был. Он даже кричать не умеет. Я, бывало, просил его покричать, а он не может. У Саида вся семья такая, их все любят на нашей улице. У них в детстве был клуб «Sony», мы приходили туда играть. И вот с тех времен, 1997-й год это был, мне 7 лет, Саике 5. С того времени мы познакомились и дружим. А сейчас — оба в UFC, оба в одном весе».

Дмитрий Смоляков: «Что он делает перед боем?»

Тимур Валиев: «Ничего не делает, нет никаких эмоций, он такой расслабленный. Он даже своего соперника бои не смотрит, ему пофиг. Я больше него переживал. Вот этот бой [со Стэммэном] Саид даже спарринги не делал. У него, получается, во время подготовки нос травмировали, побоксировал, и нос ушел. Ему вправили и нельзя было боксировать. Я говорил ему: «Саид, давай я на замену выйду, как ты без спаррингов?». А он такой: «Не парься, я его задушу». Говорю: «Ты хоть смотрел своего соперника?» — «Да так, в ютубе смотрел нарезки». Мы ожидали, что Коди будет физически сильный. Но бой начался, Саид попал один раз, второй раз попал, вошли в клинч они. И Саид после боя мне говорит: «Слушай, мы думали, он сильный физически будет, а он мягкий оказался». Я ему ответил: «Это просто ты сильный, Саик»».

23 января Нурмагомедов задушил Коди Стэммэна гильотиной на 47-й секунде поединка в рамках UFC 270. Дагестанский боец идет на рекорде 4-1 в американском промоушене.