Мовсар Евлоев — о финансах: «Я привык ни в чем себе не отказывать»

Пятый номер рейтинга UFC в полулегком весе Мовсар Евлоев (18-0) рассказал, сколько он отдает процентов от своего гонорара менеджеру.

— Сколько процентов от гонорара ты в итоге получаешь на руки?

— Налоги иногда бывают, в зависимости от места, где ты подрался. В Торонто пришлось заплатить налог. Потом деньги менеджеру за зал. Если так подумать, не такой уж большой процент я отдаю. Когда уже заранее знаешь, что ты должен это отдать, ты это не считаешь за свои деньги.

— Ну, ты получаешь процентов 70?

— Я думаю, да. Если не считать того, что я трачу в тренировочном процессе. Но у меня самые большие деньги уходят на то, чтобы просто готовиться к боям. И жить в Америке. Потому что помимо тренировок иногда хочется себя побаловать. Пошопиться, покушать в дорогих ресторанах, друзей позвать, на другой тачке покататься. Это все стоит денег. Я привык ни в чем себе не отказывать. Потому что сейчас идет самый интересный период в жизни.

Евлоев победил Арнольда Аллена (19-2) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канада.