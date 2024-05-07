Мовсар Евлоев: «В Америке могу спокойно сделать намаз. Никто не видит в этом проблем, только в России»

Пятый номер рейтинга UFC в полулегком весе Мовсар Евлоев (18-0) рассказал, что в США другое отношение к мусульманам, которые делают намаз в публичном месте. Об этом он сказал в интервью Асланбеку Бадаеву.

— Насколько тяжело или, наоборот, легко исповедовать ислам в Америке? В плане доступности мечетей, в плане понимания у местного населения того, что ты делаешь, в плане понимания, что тебе пять раз в день молиться надо. Как к этому там относятся?

— Многим не понравится мой ответ, но, например, у нас в республике нет такой темы, что негде помолиться или кто-то тебе мешает молиться или кому-то не нравится, что ты молишься. Да, у нас в республиках такой проблемы, конечно, нет, но тем не менее в ряде городов в той же России... У меня у самого был момент, когда, находясь в торговом центре, понимаю, что настало время помолиться, и я спускаюсь на парковку, где стоит моя машина, максимально стараюсь прятаться от взглядов прохожих, чтобы как-то их не смущать, казалось бы, просто молюсь Богу, что могло бы в этом быть плохого?

Тем не менее некоторые могут не так это понять или не так воспринять. Максимально себя я старался как-то обезопасить, чтобы меня не лицезрели за этим делом. Положил коврик и никому я не мешаю, в принципе, это парковка, там никого нет, кто машину поставил, дальше ушел. И я вот стою в намазе, и многие не знают, что, когда ты уже начал делать намаз, очень мало причин завершить намаз, не доделав его. Даже угроза смерти или угроза смерти другому [не дает завершить намаз]. Буквально их [причин завершить намаз] по пальцам пересчитать. Не получится перенести намаз, если кому-то не нравится, что ты делаешь намаз. Ты обязан его дальше делать.

И ко мне прибегают охранники, они уже запыхались, они где-то в камере увидели, что я молюсь на парковке, они бегут откуда-то, и понятно было, что они издалека бежали по их вздохам-охам, и они: «Здесь нельзя молиться, здесь нельзя молиться», они не затыкаются, и я очень сильно зол, и тем не менее пытаюсь максимально сохранить самообладание, потому что это в намазе важно. Я все-таки доделал намаз. Я был сильно расстроен и разозлен в этот момент. Я говорю: «А кому я мешал?» Я хотел и оскорбить, и побить, может быть. Но я стараюсь максимально совладать с собой. Я говорю: «А кому я мешаю?» Я не поленился, спустился к машине своей. Специально дверь открыл, чтобы максимально не видно было. И я делаю намаз, и мне мешают. И пытаются сделать так, чтобы я ушел оттуда быстро.

Я не говорю, что в России все люди такие, нет. Просто есть люди, которые, может быть, даже не верят в Бога, у которых в сердце нет Бога, и им не нравится это. Я думаю, даже православный человек, если более-менее религиозный, никогда не станет препятствовать мусульманину в совершении его молитв. Как и мусульмане в свою очередь. Ну не все люди такие, что могут понять этот момент.

А в Америке ты хоть просто в торговом центре посреди холла встань и даже джамаатом намаз прочитай. Наоборот, к тебе подойдут охранники, чтобы как-то оградить тебя, чтобы тебе не мешали. Даже в Америке в аэропортах я спокойно могу встать посреди холла, намаз сделать, и никому я не мешаю. Никто не видит в этом проблем, только в России.

Евлоев победил Арнольда Аллена (19-2) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канада.