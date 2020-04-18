Бывший боец ММА Олег Тактаров ответил на вопрос, кто стал первым российским чемпионом UFC — он или Хабиб Нурмагомедов.

«Я могу пересказать вам историю, — сказал Тактаров в прямом эфире своего Instagram. — Первый чемпион Ройс Грейси. Потом он еще раз выиграл. Третий чемпионат выиграл Стив Дженнум, потому что все получили травмы. Четвертый чемпионат Ройс Грейси задушил ногами Дэна Северна. Пятый чемпионат Дэн Северн выиграл. Вот было три чемпиона. Шестой чемпионат выиграл я. Где там вы там видите кого-то еще? Это был 1995 год. Это вот история — как ее переписать, как ее переделать?

Просто расскажите мне. Я может, переделаю, но как это сделать? Скажите мне. Давайте поменяем имя Ройса Грэйси на другое. Придумайте на чье имя. Скажем, что не Грейси выиграл второй и четвертый чемпионат, а ваш пассажир, которого вы хотите вписать. Слушайте, если один ваххабит из Цумадинского района это сказал, почему должны все дураки это повторять? Скажите мне".

Олег Тактаров стал победителем турнира UFC 6 в 1995 году, одержав победу над Дэвидом Эбботом в финальном бою. Ранее отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов и менеджер Ризван Магомедов сказали, что будут считать первым российским чемпионом именно Нурмагомедова-младшего.