Ник Диас: «Сейчас я более опасный боец, чем во времена первого боя с Робби Лоулером»
22:20
Бывший претендент на пояс UFC в полусреднем весе Ник Диас поделился ожиданиями от реванша с Робби Лоулером.
«Скучал ли я по чему-то из рутины предбоевой недели? Нет. Сейчас я гораздо более опасный боец, чем был во времена первого боя с Робби Лоулером. Он тоже постарел. И живет более мирной жизнью, чем я. Не вижу для него возможностей победить, ему придется копать очень глубоко», — сказал Диас в выпуске UFC Embedded.
Ник Диас не дрался с 31 января 2015-го. В последнем бою он проиграл единогласным решением Андерсону Сильве — позже результат поединка был аннулирован из-за положительного допинг-теста бразильца.
Первый бой Диаса и Лоулера прошел в апреле 2004-го, тогда Диас победил нокаутом. Их реванш состоится 25 сентября на UFC 266 в Лас-Вегасе.
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