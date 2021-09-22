Ник Диас: «Сейчас я более опасный боец, чем во времена первого боя с Робби Лоулером»

Бывший претендент на пояс UFC в полусреднем весе Ник Диас поделился ожиданиями от реванша с Робби Лоулером.

«Скучал ли я по чему-то из рутины предбоевой недели? Нет. Сейчас я гораздо более опасный боец, чем был во времена первого боя с Робби Лоулером. Он тоже постарел. И живет более мирной жизнью, чем я. Не вижу для него возможностей победить, ему придется копать очень глубоко», — сказал Диас в выпуске UFC Embedded.

Ник Диас не дрался с 31 января 2015-го. В последнем бою он проиграл единогласным решением Андерсону Сильве — позже результат поединка был аннулирован из-за положительного допинг-теста бразильца.

Первый бой Диаса и Лоулера прошел в апреле 2004-го, тогда Диас победил нокаутом. Их реванш состоится 25 сентября на UFC 266 в Лас-Вегасе.