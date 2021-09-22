Денис Лебедев отреагировал на жестокость бойца ММА в армии: «Не смешивайте ВДВ и Магомедова»

Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал избиение бойцом ММА Асхабом Магомедовым новобранца во время службы спортсмена в армии.

«Я не знаю, кто такой Асхаб Магомедов. В ММА я слежу только за Федором и Сашей Емельяненко. Но бить по голове руками и ногами... Мы же все люди! Если его мать или отца оскорбили, то за это и можно ногой по голове ударить. На ВДВ никогда не упадет пятно. Тут каждый отвечает сам за себя. Не смешивайте ВДВ и Магомедова. Это разные вещи! ВДВ — это род войск. Каждый отвечает сам за свои поступки», — сказал Лебедев «СЭ».

Ранее Магомедов опубликовал в Instagram несколько видеозаписей, относящихся к периоду его службы в армии. На одной из них он избивает ногами по голове новобранца, упавшего на землю. Время срочной службы Магомедова — с ноября 2019 года по ноябрь 2020 года. Судя по фото на его странице в Instagram, служил он в части ВДВ в Нижнем Новгороде.