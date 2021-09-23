Александр Волков: «Проиграл Гану из-за ведения поединка вторым номером. Пытался вытащить его на себя»

Пятый номер тяжелого веса UFC Александр Волков рассказал о причинах поражения Сирилу Гану.

«Бой был близким, — говорит Волков на ютуб-канале «Александр Волков». — Я в какой-то степени работал вторым номером, где-то перемудрил, потому что план на бой был другой. Я хотел вытащить оппонента на себя, контратаковатьРазница ударов была минимальна, поэтому было удивительно, что некоторые судьи отдали первый раунд в его пользу. Скорее всего, я выиграл 1-2 раунды.

В большей степени он выиграл поединок из-за моего ведения боя вторым номером. Создавалось впечатление, что он поддавливает. Но это давление инициировалось не им, а тем, что я пытался вытащить его на себя.

Мог ли я по ходу боя прибавить активности? Скорее всего, мог. Мне все время казалось, что минимальную работу для победы я делаю.Совершенно разная картина создается у людей, которые находятся внутри и вне октагона. В следующий раз не надо надеяться на судей".

26 июня Волков проиграл Сирилу Гану единогласным решением на UFC Fight Night. 30 октября россиянин подерется с Марчином Тыбурой на UFC 267.