Минеев хочет провести бой с временным чемпионом лиги Хабиба

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе россиянин Владимир Минеев хочет провести бой-реванш с временным чемпионом лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC казахстанцем Дауреном Ермековым.

«В Eagle FC временным чемпионом [среднего дивизиона] стал Даурен Ермеков, с которым у нас был бой, — сказал Минеев в интервью ютуб-каналу BoxingTV. — Мне гораздо интереснее противостояние за пояс Eagle FC с Дауреном Ермековым. К нему и ко всему Казахстану я отношусь с большим уважением, поэтому я думаю, что было бы круто провести этот бой на совместном турнире Fight Nights и Eagle FC, на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова, и, наверное, логично было бы устроить этот бой в конце декабря. С точки зрения медийности этот бой больше интересен, потому что это бой-реванш, и у Ермекова большая аудитория».

В их первом противостоянии, который состоялся в сентябре 2020 года, победу техническим нокаутом в третьем раунде одержал Минеев.

На счету Минеева 16 побед, 1 поражение и 1 ничья, у Ермекова — 15 побед и 5 поражений.