Джон Джонс обратился к Нуньес после ее победы на UFC 277

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс (26-1) поздравил двойную чемпионку UFC в легчайшем и полулегком весе женского дивизиона Аманду Нуньес (22-5) с победой над Джулианной Пеньей (11-5) на UFC 277.

«Мужчины лгут, женщины лгут, а цифры — нет. Добро пожаловать в клуб, Аманда», — написал Джонс в Twitter, прикрепив фото бойцов с самым большим количеством побед в титульных поединках.

Нуньес победила Пенью 31 июля на UFC 277 в Далласе, США. Таким образом, она одержала 10 побед в женских титульных боях — это рекорд в истории UFC. В настоящее время Нуньес расположена на 5-м месте в истории UFC по количеству побед в титульных боях после Джона Джонса (14), Жоржа Сен-Пьера (13), Деметриуса Джонсона (12) и Андерсона Сильвы (11).