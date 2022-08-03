Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе россиянин Владимир Минеев прокомментировал решение главы АСА Майрбека Хасиева дисквалифицировать Али Багова и Рашида Магомедова за их пассивность во время боя.

«Рашид Магомедов и Али Багов — мои товарищи, — сказал Минеев в интервью ютуб-каналу BoxingTV. — Я посмотрел бой, и я не знаю, что было с парнями, но скажу, что Майрбек поступил по-хозяйски. Он поступил как хозяин. Ему не понравилось, он решил, что это не должно попадать в эфир, вот он вышел и закончил — по-мужски, по-хозяйски.

Правильно ли это с точки зрения организатора? А кто нам может сказать о том, что правильно, а что неправильно? Считаю, что нужно делать так, как считаешь нужным".

Багов — Магомедов, прошедший 22 июля на ACA 141, был признан несостоявшимся.