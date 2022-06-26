Матеуш Гамрот назвал ключ к победе над Арманом Царукяном

31-летний польский боец UFC в легком весе Матеуш Гамрот (21-1) рассказал, что во время боя видел по глазам Армана Царукяна (18-3), что он проседает функционально. Кроме того, поляк подчеркнул, что после второго раунда стал больше давить, больше лезть в борьбу и бить правой рукой.

«Я привык драться пять раундов, — сказал Гамрот на пресс-конференции после турнира. — Видел по глазам Армана, что с каждым раундом он проседает, его физическое состояние ухудшалось, а мое, напротив, становилось лучше. Выносливость была ключевым фактором этого поединка. Моя борьба была гораздо лучше — я проходил в одну и две ноги, и я думаю, что это было ключом к победе. После второго раунда я стал больше давить, больше проводить тейкдаунов, больше бить правой рукой, потому что она всегда доходила до цели».

Гамрот победил Царукяна единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47) 26 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США.