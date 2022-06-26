Реакция профессиональных бойцов на бой Царукяна и Гамрота

Бойцы и бывшие бойцы UFC поделились своими впечатлениями в Twitter от поединка Армана Царукяна (18-3) и Матеуша Гамрота (21-1) на UFC on ESPN 38.

Коди Гарбрандт: «Какая же у них техника!».

Мераб Двалишвили: «Воу! Какой же это был крутой бой!».

Белал Мухаммад: «Оба парня выложились по максимуму. Однажды Арман станет чемпионом».

Алан Джубан: «Я в шоке от решения судей. Не хочу ничего слышать о грабеже, но нужно изменить критерии подсчета очков, а также не засчитывать тейкдауны, которые не способствуют нанесению урона».

Майкл Кьеза: «Я словно смотрел повтор боя Кори Сэндхагена и Ти Джея Диллашоу».

Дерек Брансон: «Отличный бой. До этого я не знал об этих парнях ничего, но теперь я в курсе, кто они. Молодцы».

Бенил Дариуш: «Невероятный поединок! Это вдохновляет меня».

Юрайя Фейбер: «Высококлассный борцовский бой».

Ислам Махачев: «Это были ММА высокого класса. Поздравление Гамроту, отличное выступление. Выше голову, Арман, у тебя большое будущее».

Хабиб Нурмагомедов: «Хочу смотреть еще 5 раундов такого боя. Какой же отличный поединок, вау. Отличный матчмейкинг, Шон Шелби».

Гамрот победил Царукяна единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47) 26 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США.