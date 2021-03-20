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Махачев допустил возможность проведения боя с Гэтжи

02:32
Ислам Махачев. Фото Instagram
Ислам Махачев. Фото Instagram
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Российский боец UFC Ислам Махачев выразил заинтересованность в проведении боя с бывшим временным чемпионом UFC в легком весе Джастином Гэтжи.

«Да, возможен [бой с Гэтжи]. Между нами нет таких дружеских отношений, но мы знакомы. Он сейчас свободен, почему бы и нет?» — сказал Махачев журналистам после турнира EFC 34.

На счету Махачева 19 побед и 1 поражение в ММА. В своем последнем бою — на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе в ночь на 7 марта — он победит американца Дрю Добера удушением ручным треугольником в третьем раунде.

(Ислам Бабаджанов)

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