Махачев допустил возможность проведения боя с Гэтжи

Российский боец UFC Ислам Махачев выразил заинтересованность в проведении боя с бывшим временным чемпионом UFC в легком весе Джастином Гэтжи.

«Да, возможен [бой с Гэтжи]. Между нами нет таких дружеских отношений, но мы знакомы. Он сейчас свободен, почему бы и нет?» — сказал Махачев журналистам после турнира EFC 34.

На счету Махачева 19 побед и 1 поражение в ММА. В своем последнем бою — на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе в ночь на 7 марта — он победит американца Дрю Добера удушением ручным треугольником в третьем раунде.

(Ислам Бабаджанов)