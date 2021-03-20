Дагестанские бойцы подарили Хабибу мотоцикл

Боец UFC Ислам Махачев рассказал журналистам на турнире EFC 34, что он с друзьями подарил Хабибу Нурмагомедову мотоцикл.

— Вы недавно выкладывали видео, где катаетесь на мотоциклах. Хабиб его репостнул с надписью: «Хватит этим заниматься, надо тренироваться». Показалось, что такое вам мог сказать Абдулманап Нурмагомедов, потому что, наверное, тоже не одобрял такое увлечение. Это так?

— Я начал кататься на мотоциклах, когда Абдулманап Магомедович был в больнице. Я думал, что когда он выйдет, то все мои увлечения закончатся. Я на 99 процентов знал, что если он один раз мне скажет [что не нужно кататься на мотоцикле], а после этого увидит [что все равно катаюсь], то пойдет ко мне домой и сожжет или сломает мой мотоцикл. Я допускал, что больше не буду этим заниматься. Тренеру это бы точно не понравилось. И сейчас Хабиб то же самое говорит. Я понимаю всю ответственность, поэтому стараюсь ездить аккуратно. Для этого случая я купил дорогую экипировку, чтобы как-то обезопасить себя.

— Хабиба не получилось затянуть в тему мотоциклов?

— Хабибу подарили мотоцикл, но у него пока времени нет.

(Ислам Бабаджанов)