Американка Аспен Лэдд ?техническим нокаутом победила россиянку Яну Куницкую на турнире UFC on ESPN 7 в Вашингтоне (США). Поединок был остановлен в третьем раунде после того, как Лэдд повалила Куницкую и провела серию мощных ударов.

Aspen Ladd gets the finish ??#UFCDC results: Aspen Ladd def. Yana Kunitskaya via TKO (punches, elbows) — Round 3, 0:33.



Ladd has finished 7 of her 9 wins (6 by knockout).



pic.twitter.com/XfK4aZMg1O