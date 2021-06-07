Константин Цзю: «Меня не пригласили на финал чемпионата России по боксу. Я им не нужен»
11:54
Прославленный российский боксер Константин Цзю, присутствовавший на финале чемпионата России по ММА в Кемерово, заявил, что его никогда не приглашали на чемпионаты России по боксу.
«Меня не пригласили на финал чемпионата России по боксу. Вообще на чемпионаты России не приглашали. Я им не нужен», — сказал Цзю, отвечая на вопросы журналистов на чемпионате России по ММА.
На счету Цзю 31 победа, 2 поражения и 1 несостоявшийся поединок. Последний бой он провел в далеком 2005 году.
Читайте также
8
Зачет
vs
4
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю