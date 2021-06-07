Даниэль Кормье: «Диаза разбирал на части Масвидаль, а Эдвардс гораздо сильнее Масвидаля в стойке»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье оценил шансы Нейта Диаза в бою против Леона Эдвардса на UFC 263.

«У Нейта Диаза с трудом просматриваются шансы в этом бою. Он попросил у UFC дать ему 5 раундов, чтобы он мог использовать свое кардио как оружие, но давай честно — в бою с Масвидалем дело было не в кардио. Масвидаль просто разбирал его на части все раунды.

И мое мнение, Леон Эдвардс гораздо сильнее как ударник, чем Масвидаль. Масвидаль больше боксер, а Эдвардс умеет в ударке все. Но Нейт — звезда, это человек, на которого люди покупают билеты. Скажу тебе честно, Ариэль (обращается к журналисту — прим.). Сегодня утром я включил «Countdown» к UFC 263 и сразу же начал перематывать на ту часть видео, где идет Нейт Диаз. При всем уважении к Адесанье, Веттори, Фигуредо, Морено — мне было интересно первым делом посмотреть на Нейта. Вот такой он интересный персонаж», — сказал Кормье на «Хельвани-шоу» в эфире ESPN.

Поединок Эдвардса и Диаза пройдет 12 июня на UFC 263. Диаз последний раз дрался в ноябре 2019-го, проиграв остановкой доктора Хорех Масвидалю. Эдвардс в марте текущего года провел поединок против Беляла Мухаммада, который был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз.