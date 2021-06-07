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Шлеменко запустил свой промоушен Shlemenko Fighting Championship

04:35
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Школа единоборств «Шторм» российского бойца Александра Шлеменко объявила о запуске собственного промоушена.

«Бойцовский вечер пройдет в Академии Авангард. Зрители увидят поединки представителей команды STORM Shlemenko Fight Team против сильнейших бойцов ММА.

В клетку выйдут Александр Осетров, Александр Подмарев, Алексей Шуркевич, Никита Балтабаев и другие спортсмены. Поддерживать их на арене будут лично Александр Шлеменко, Андрей Корешков и Александр Сарнавский", — говорится в сообщении «Шторма».

Первый турнир Shlemenko Fighting Championship состоится 20 июня в Омске.

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