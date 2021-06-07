Шлеменко запустил свой промоушен Shlemenko Fighting Championship
04:35
Школа единоборств «Шторм» российского бойца Александра Шлеменко объявила о запуске собственного промоушена.
«Бойцовский вечер пройдет в Академии Авангард. Зрители увидят поединки представителей команды STORM Shlemenko Fight Team против сильнейших бойцов ММА.
В клетку выйдут Александр Осетров, Александр Подмарев, Алексей Шуркевич, Никита Балтабаев и другие спортсмены. Поддерживать их на арене будут лично Александр Шлеменко, Андрей Корешков и Александр Сарнавский", — говорится в сообщении «Шторма».
Первый турнир Shlemenko Fighting Championship состоится 20 июня в Омске.
Читайте также
5
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю