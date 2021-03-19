«Наследие Хабиба будут помнить всегда». UFC посвятил ролик российскому чемпиону
12:35
UFC выпустил видеоролик, в котором показал лучшие поединки с участием экс-чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Он ушел непобежденным, неоспоримым, на первой строчке рейтинга лучших бойцов промоушена.
Наследие Хабиба Нурмагомедова будут помнить всегда», — говорится в сообщении.
Нурмагомедов заявил об уходе из спорта осенью 2020-го после победы над американцем Джастином Гэтжи, позволившей ему в третий раз защитить титул чемпиона. На счету спортсмена 29 побед в 29 поединках. Он удерживает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий.
19 марта глава UFC Дана Уайт подтвердил, что россиянин не изменит свое решение.
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