«Наследие Хабиба будут помнить всегда». UFC посвятил ролик российскому чемпиону

UFC выпустил видеоролик, в котором показал лучшие поединки с участием экс-чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Он ушел непобежденным, неоспоримым, на первой строчке рейтинга лучших бойцов промоушена.

Наследие Хабиба Нурмагомедова будут помнить всегда», — говорится в сообщении.

Нурмагомедов заявил об уходе из спорта осенью 2020-го после победы над американцем Джастином Гэтжи, позволившей ему в третий раз защитить титул чемпиона. На счету спортсмена 29 побед в 29 поединках. Он удерживает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий.

19 марта глава UFC Дана Уайт подтвердил, что россиянин не изменит свое решение.