Дана Уайт объявил, что Хабиб официально завершил карьеру

Президент UFC Дана Уайт объявил, что российский боец Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру. Ранее глава организации неоднократно высказывал желание о возвращении россиянина.

«29-0, это так. Он 100 процентов официально завершил карьеру. Было невероятно смотреть, как ты работаешь, Хабиб, спасибо тебе за все, наслаждайся всем тем, что будет дальше, мой друг», — написал Уайт в Twitter.

29-0 it is.



He is ? officially retired. It was incredible to watch you work @TeamKhabib thank you for EVERYTHING and enjoy whatever is next my friend. pic.twitter.com/QeoSP12zw2 — danawhite (@danawhite) March 19, 2021

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи и третьей защиты титула чемпиона в легком весе. Всего россиянин провел 29 боев и одержал в них 29 побед.