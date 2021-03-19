Бокс/ММА
UFC 259 Ян - Стерлинг
ММА / UFC Поветкин - Уайт Бокс - Профессиональный Новости Статьи
Бокс - Любительский
Порье – Макгрегор
Волков – Оверим
Тайсон – Джонс
Олимпиада
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Дана Уайт объявил, что Хабиб официально завершил карьеру

06:56
Хабиб Нурмагомедов и Дана Уайт. Фото Twitter
Хабиб Нурмагомедов и Дана Уайт. Фото Twitter
Теги:

Президент UFC Дана Уайт объявил, что российский боец Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру. Ранее глава организации неоднократно высказывал желание о возвращении россиянина.

«29-0, это так. Он 100 процентов официально завершил карьеру. Было невероятно смотреть, как ты работаешь, Хабиб, спасибо тебе за все, наслаждайся всем тем, что будет дальше, мой друг», — написал Уайт в Twitter.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи и третьей защиты титула чемпиона в легком весе. Всего россиянин провел 29 боев и одержал в них 29 побед.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...