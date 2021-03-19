Дана Уайт объявил, что Хабиб официально завершил карьеру
06:56
Президент UFC Дана Уайт объявил, что российский боец Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру. Ранее глава организации неоднократно высказывал желание о возвращении россиянина.
«29-0, это так. Он 100 процентов официально завершил карьеру. Было невероятно смотреть, как ты работаешь, Хабиб, спасибо тебе за все, наслаждайся всем тем, что будет дальше, мой друг», — написал Уайт в Twitter.
Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи и третьей защиты титула чемпиона в легком весе. Всего россиянин провел 29 боев и одержал в них 29 побед.
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