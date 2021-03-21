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Забит не намерен драться с Яиром Родригесом: «Смысла нет, он сливается с боя»

10:16
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Российский боец UFC Забит Магомедшарипов в интервью Youtube-каналу «Обзор Press» заявил, что у него нет желания проводить бой с мексиканцем Яиром Родригесом.

Поединок между ними планировался несколько раз, но так и не состоялся.

«Думаю, эта история уже закончена. Смысла [в этом бое] не вижу. В пятый раз он сливается с боя. Три раза был контракт, два раза были переговоры — тоже соглашался, потом опять давал отказ. Смысла нет уже с ним драться. У меня у самого желания уже нет. Мотивации нет. Когда знаешь, что человек не хочет драться — для чего мне с ним нужен бой? Настроя нет», — заявил Магомедшарипов.

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