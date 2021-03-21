UFC Вегас 22: результаты главных боев карда. Видео

21 марта в Лас-Вегасе прошел вечер смешанных единоборств UFC Вегас 22.

В главном поединке вечера американец Дерек Бранссон единогласным решением судей победил соотечественника Кевина Холланда.

Также американец Грант Доусон техническим нокаутом в третьем раундом оказался сильнее бразильца Леонардо Сантоса.

Американский боец Тревис Джайлс по судейским оценкам был сильнее грузина Романа Долидзе.

В еще одном американском поединке Адриан Янез в третьем раунде нокаутировал Густаво Лопеса.

Бразилец Бруну Силва во втором раунде одержал победу техническим нокаутом над представителем ЮАР Джей-Пи Байсом.