UFC Вегас 22: результаты главных боев карда. Видео
09:18
21 марта в Лас-Вегасе прошел вечер смешанных единоборств UFC Вегас 22.
В главном поединке вечера американец Дерек Бранссон единогласным решением судей победил соотечественника Кевина Холланда.
Также американец Грант Доусон техническим нокаутом в третьем раундом оказался сильнее бразильца Леонардо Сантоса.
Американский боец Тревис Джайлс по судейским оценкам был сильнее грузина Романа Долидзе.
В еще одном американском поединке Адриан Янез в третьем раунде нокаутировал Густаво Лопеса.
Бразилец Бруну Силва во втором раунде одержал победу техническим нокаутом над представителем ЮАР Джей-Пи Байсом.
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