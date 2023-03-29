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Колби Ковингтон: «Масвидаль — сбитый летчик. Его жизнь разваливается к чертям»

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) предполагает, что Гилберт Бернс (21-5) легко побьет Хорхе Масвидаля (33-16).

«Хорхе — сбитый летчик, — сказал «Хаос» в подкасте Believe You Me. — Он уже не тот после того, как я уничтожил его со счетом 50-44. Очевидно, что у него эмоциональный спад. Его жизнь разваливается к чертям. Этот парень принимал много наркотиков, что разложили его мозг и тело. Я уверен, что Бернс легко его победит.
Гилберт — хороший, семейный парень. Но он — не Колби, поэтому он не получит бой за титул после того, как одолеет «Уличного Иуду». Но как только он победит «Уличного Иуду» и одержит еще одну-две победы, то он будет близок к бою за титул».

Масвидаль следующий бой проведет против Бернса 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.

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