За что не любят ММА: Минеева избили толпой после конфликта с Исмаиловым

Боец UFC, посмотрев видео этого побоища, даже задумался о завершении карьеры.

Драка случилась в четверг вечером в Москве на турнире АМС Fight Nights после боя между Нурулло Алиевым и Александром Гребневым. Таджик выиграл решением судей, сильно обрадовав своих фанатов. Кажется, в этот день граждан Таджикистана во дворце спорта «Динамо» в Крылатском было даже больше, чем россиян. Болеют таджики шумнее всех в ММА. Гребнев попросил микрофон, чтобы обратиться к этим самым таджикским фанатам — он дал конкурентный бой, хотя те писали, что Нурулло его не почувствует. Но Александру помешал неожиданно появившийся в клетке Владимир Минеев. Он отобрал у Гребнева микрофон и произнес: «Э, послушайте сюда (свистит). Исмаилов, я знаю, что ты здесь. Выйди и скажи, когда мы будем драться! А то все люди думают, что ты испугался!»

Исмаилов зашел в кейдж, попросил Гребнева сказать то, чего тот хотел, Гребнев сказал (про таджиков, а еще передал привет фанатской группировке «Зенита»). Пока Александр говорил, Минеев кричал: «Не убегай от ответа!»

Взяв микрофон, Исмаилов ответил: «Что-то происходит, да, по-моему? Что сейчас было здесь? Парень хотел высказаться. Уже убежал он? Он не выдержал?»

Дальше получился такой диалог:

Минеев: «Эй, да я уже здесь! Я здесь».

Исмаилов: «Тебе теперь интересно?»

Минеев: «Давай, говори. Я долго жду».

Исмаилов: «Тебе теперь интересно?»

Минеев: «Я долго жду».

Исмаилов: «Ты хочешь драться? Нет, тебе интересно?»

Минеев: «Опять неждануть решил?»

Исмаилов: «Нет, тебе интересно?»

Минеев: «Давай...»

Затем Исмаилов имитировал атаку (судя по видео, он не дотронулся до Минеева). Минеев отреагировал ударом микрофоном — по голове Исмаилова. Исмаилов после небольшой паузы ударил Минеева правой рукой — на скачке. Затем к потасовке подключился друг и тренер Магомеда — Магомед Мирзоев. Минеев стал отступать. Исмаилов прыгнул ему в ноги, Владимир его накрыл, однако сзади на него нападал человек, ворвавшийся в клетку из зала. Он перевел Минеева вниз, после чего того начали бить толпой.

За несколько секунд кейдж наполнился людьми, поддерживающими Исмаилова (или просто нелюбящими Минеева). Например, мужчина в желтой рубашке забежал в клетку, чтобы пару раз ударить лежащего Минеева ногой. Парень в красной футболке, стоявший за клеткой, зачем-то лупил кулаком по сетке (видимо, в это время где-то там был зажатый людьми Минеев). Кучерявый мужчина, помогавший навести порядок, сначала попытался успокоить его словами, но, поняв, что это бесполезно, жестко оттолкнул хулигана от клетки. Парень в красной футболке упал и тут же успокоился. И еще такое: высоченный бородатый мужчина в кепке и водолазке прыгнул в кучу-малу двумя ногами вперед. Чего он хотел — разнять или кого-нибудь ударить, так и не выяснилось — вскоре он отошел в сторону.

К счастью, разнимающих было немало. Видя, что за безобразие творится в кейдже, туда устремился тяжеловес Bellator Виталий Минаков. Говорят, не остался в стороне и Даурен Куруглиев, недавно выигравший Кубок мира по вольной борьбе — он тоже был в числе разнимающих.

«Мага! Минеев»! Успокойтесь, я сказал всем!" - кричал в микрофон владелец АМС Fight Nights Амир Мурадов. «Друзья, мы в прямом эфире! не позорьтесь! Не позорьте Москву! Не позорите промоушен АМС!» — призывал ринг-анонсер Александр Загорский.

С момента начала драки и ухода Минеева из клетки (Исмаилов ушел до него) прошло 4,5 минуты. Минеев получил рассечение брови. У Исмаилова есть сечка под глазом. Прямо из дворца спорта Магомеда увезли в полицию — чтобы опросить по поводу случившегося (увезли ли в полицию Владимира — неизвестно). Вообще, Исмаилов приехал в Крылатское поболеть за друга — Вячеслава Василевского, который бился с Богданом Гуськовым. Тренирует Славу старший брат Маги — Рамазан Исмаилов. Когда полицейские пришли забирать Исмаилова-младшего, он находился в раздевалке Василевского.

«Он [Исмаилов] до конца был со мной в раздевалке, — сказал Василевский журналистам после боя (он, кстати, выиграл нокаутом). — Он пришел, ему заклеили нос. Он сидел со мной, наставления мне давал перед моим выходом. И потом зашли два человека, сказали, что они из уголовного розыска и забрали Магу. Я там разрывался, говорил «не отдам его», но они забрали его».

Рамазан Исмаилов в свою очередь заявил, что, по его мнению, драку спровоцировал Минеев.

«Мухаммад сделал такое действие, которое он делал Штыркову, — сказал Исмаилов-старший. — Мухаммад в ноги прошел, Штырков отреагировал, потом они поулыбались. А здесь Мухаммад сделал такое действие, а тот взял и микрофоном его ударил. Он [Исмаилов] ему удар не нанес, а тот взял и микрофоном его. Это честь человека унижает. Мухаммад по ходу и начал отвечать. Потасовка случилась».

«У нас бой будет со Шлеменко, — продолжил тренер. — Я буду делать все для этого. Потому что Шлеменко достойный парень, и он достоин заработать этим боем большие деньги. Я хочу, чтобы он заработал большое деньги. С Минеевым будет после (в октябре 2018 года бой между Исмаиловым и Минеевым закончился вничью. — Прим. «СЭ»). Мы сначала Шлеменко пройдем, постараемся сделать все для победы, красивый бой покажем. Шлеменко не слабее Минеева ничем. Это чемпион Bellator, всемирно признанный боец, который, можно сказать, Гегарда Мусаси выиграл. Он классом намного выше Минеева».

Президент Fight Nights Камил Гаджиев считает, что в массовой драке Исмаилов и Минеев не виноваты, а виноваты люди, которые были с Магомедом. «Есть люди, которые за Магу болеют, есть люди, которые за Вову болеют, а есть хулиганы, которые ищут повод где-то подраться», — отметил он.

Естественно, избиение толпой одного вызвала негативную реакцию — в том числе среди дагестанских бойцов. Вот, например, что написал боец One FC Шамиль Абдулаев (также он тренирует в махачкалинском зале Universal Fighters, куда ходит Минеев): «У двух профессиональных бойцов может случиться конфликт, драка и недопонимание. Обращение не к ним, обращение к тем, кто толпой на одного, показывая явную неприязнь. Нападая как шакалы, которые ждут удобного случая. Вы — позор Дагестана и России. После этого как вы можете называть себя мужчинами!» Его в комментариях поддержал боец UFC, легенда ушу-саньда Муслим Салихов. «Посмотрев это шоу, даже на какой-то момент появилось желание завязать с ММА, просто это превращается в цирк, в глобальном масштабе. Российские ММА разочаровывают все больше».

Другая тема, которая сейчас широко обсуждается — что драка якобы была постановочной. Вернее, что Исмаилов и Минеев хотели развлечь народ ненастоящей потасовкой, но группа поддержки Магомеда задумку не оценила и ринулась в атаку. Аргумент в пользу тех, кто не верит в искренность вражды Исмаилова и Минеева: где-то за 20 минут до драки они в зале о чем-то поговорили и пожали друг другу руки. Вот видео:

Однако Рамазан Исмаилов уверяет: драка не была постановочной. «Если это постанова, то я не знаю... Я бы знал, — сказал он. — Значит, меня тоже развели. Постанова... Здесь сечка, здесь. Магу микрофоном ударили, под глазом у него сечка. У Минеева здесь (показывает на бровь). Такая постановка. Как я знаю, тут постановки 100 процентов нет. Если бы была постановка, я бы знал. Но не сказал бы (смеется)».

В пятницу в Москве состоится еще один турнир Fight Nights. Главная интрига: придут ли туда Исмаилов и Минеев.