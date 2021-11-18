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Макгрегор: «Чувствую, что мы с Порье еще не закончили»

Макгрегор не исключает четвертый бой с Порье
12:16
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор поделился воспоминаниями от поединка с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264.

«У Дастина болела голова, у меня — нога, — написал Макгрегор в Twitter. — Я чувствую себя хорошо от этого. Не говоря уже о том, что его нога тоже была повреждена. Я хорошо попал по его бедру. Чувствую, что мы с Порье еще не закончили».

В трилогии Макгрегор — Порье, которая состоялась в ночь на 12 июля в Вегасе, американец одержал победу техническим нокаутом после того, как ирландец сломал ногу в конце первого раунда.

В январе 2020 года на турнире UFC в Абу-Даби Порье отправил Макгрегора в технический нокаут во втором раунде, взяв реванш за поражение нокаутом в 2014 году.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/TheNotoriousMMA/status/1461097083654520832

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Карен Саркисян все материалы автора
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