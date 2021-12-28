«Непонятная для нас ситуация». Хабиб заявил, что его брата Умара не предупредили об отмене боя с Шором

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал отмену боя его брата, Умара Нурмагомедова, на турнире UFC Fight Night в Лондоне.

«Братишки, бой, который был назначен в Лондоне, отменили, даже не предупредив его. В UFC сказали, что ему дадут бой на 26 марта в Вегасе. В общем, ситуация непонятная для нас. Умар вовсю готовился к бою и до сих пор готов выступить в Лондоне», — написал Хабиб в сториз Instagram.

Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram

Бой Умара с представителем Уэльса Джеком Шором был запланирован на 19 марта.

Последний бой 25-летний Умар провел в январе 2021-го, когда и состоялся его дебют в американском промоушене UFC. С помощью удушающего приема во втором раунде Нурмагомедов победил Сергея Морозова. В активе россиянина 13 побед и ни одного поражения.