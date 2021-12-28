Один из первых российских бойцов в UFC, ныне отставной боец ММА Адлан Амагов рассказал о своем отношении к действующему временному чемпиону UFC в легчайшем весе Петру Яну.

«Как говорят дагестанцы: камень, — сказал Амагов на подкасте Hustle MMA. — Вообще не знаю, кто у него может выиграть. Все у этого парня есть. Он еще когда в ACB выступал, такие бои показывал. С Магомедом Магомедовым два раза выступил, на одном дыхании пять раундов они дрались».

В активе 35-летнего Амагова 14 побед, 2 поражения и 1 ничья. Свой последний бой он провел в августе 2016 года против Дирлея Броенструпа. Поединок, который стал частью турнира League S-70, завершился победой Амагова болевым приемом в первом раунде. Вскоре после этого россиянин завершил карьеру профессионального бойца.