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Дана Уайт назвал факторы, которые сделали бы Хабиба величайшим бойцом

03:37
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
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Президент UFC Дана Уайт считает, что экс-чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов мог стать величайшим бойцом. По его мнению, россиянин рано завершил карьеру.

«Думаю, что Хабиба можно было бы назвать величайшим, если бы он задержался с нами подольше. Кончина его отца была прискорбной. Думаю, он просто дошел до такого момента в своей жизни, когда другого не оставалось.

Когда денег становится так много, все меняется. Бойцовский бизнес крайне непрост, чтобы вставать и пахать каждый день, когда у тебя есть такие деньги", — скаал Уайт в интервью для YouTube-канала THE FIGHT with Teddy Atlas.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру бойца в октябре прошлого года. Он провел 29 поединков в ММА и во всех победил.

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Евгений Козинов все материалы автора
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