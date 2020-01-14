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Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон: прямая трансляция боя UFC 249

22:00
Хабиб Нурмагомедов vs Тони Фергюсон.
Хабиб Нурмагомедов vs Тони Фергюсон.
18 апреля пройдет бой года Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон. Этот поединок — главное событие вечера UFC 249 в Нью-Йорке.

Россиянин Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион американского промоушена в легком весе (до 70,3 кг). Он завоевал пояс в апреле 2018 года в бою с Элом Яквинтой. Американец стал соперником дагестанского Орла после травмы Тони Фергюсона и снятия Макса Холлоуэя.

Хабиб дважды защитил титул. Сначала — в октябре 2018-го в поединке с ирландцем Конором Макгрегором после болевого приема на челюсть в четвертом раунде. Затем — в сентябре 2019-го против американца Дастина Порье после удушающего приема в третьем раунде.

UFC в пятый раз пытается провести бой Нурмагомедов — Фергюсон, четырежды их поединки срывались из-за проблем со здоровьем одного из соперников.

Бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон в прямом эфире покажет телеканал РЕН. Трансляция запланирована на утро 19 апреля по московскому времени и начнется в 2.15. Поединки основного карда стартуют ориентировочно в 6.00 (мск).

31-летний Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 28 боев, одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения.

35-летний Тони «Эль Кукуй» Фергюсон провел в ММА 28 боев, одержал 25 побед и потерпел 3 поражения. Его последний до UFC 249 поединок — с американцем Дональдом Серроне на UFC 238 в июне 2019 года, который он закончил техническим нокаутом во втором раунде.

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон: бой года в UFC




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