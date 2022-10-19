Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, какой собственный вес его устраивает.

«Мои любимые блюда? Я люблю курицу. Люблю салат. Люблю бургеры, но не все подряд. Высокого качества. Газировку люблю, — сказал бывший боец на YouTube-канале «Wahed». — Но последние несколько дней, почти неделю — я убрал газировку. Потому что я сейчас в кэмпе с ребятами, и чтобы быть с ними вровень на пробежках, на кроссфите, на функционалке... ты чувствуешь себя тяжелым [если пьешь газировку], а мне хочется держать уровень с ними. И когда чувствуешь себя тяжело, я говорю себе: «Окей, через пару дней будет такая же тренировка, я уберу вес», потому что я хочу хорошо выглядеть на такой работе. Когда убираешь газировку на неделю, ты можешь скинуть пару кило.

Нужно контролировать себя, свой вес — это очень важно. Я держу себя на 93 кг. Ближайшие 10 лет я хочу держать себя на 93 кг, это моя цель. Не выше 93 кг. Ниже — очень тяжело держаться. 88,89 кг — тяжело. Нужна диета, а на диете у тебя нет хорошей энергии, сахар нельзя. Мне нужно встречаться со многими людьми, а некоторые люди забирают у тебя энергию. Не так много людей вокруг меня, кто дает мне энергию. Поэтому сахар, газировка — это иногда дает тебе энергию » .