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Сегодня, 21:05

Хабиб: «Ближайшие 10 лет хочу весить 93 кг. Ниже — уже тяжело, нужна диета»

Хабиб Нурмагомедов рассказал, какой собственный вес его устраивает
Никита Горшенин
Корреспондент
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Хабиб Нурмагомедов.
Фото Соцсети

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, какой собственный вес его устраивает.

«Мои любимые блюда? Я люблю курицу. Люблю салат. Люблю бургеры, но не все подряд. Высокого качества. Газировку люблю, — сказал бывший боец на YouTube-канале «Wahed». — Но последние несколько дней, почти неделю — я убрал газировку. Потому что я сейчас в кэмпе с ребятами, и чтобы быть с ними вровень на пробежках, на кроссфите, на функционалке... ты чувствуешь себя тяжелым [если пьешь газировку], а мне хочется держать уровень с ними. И когда чувствуешь себя тяжело, я говорю себе: «Окей, через пару дней будет такая же тренировка, я уберу вес», потому что я хочу хорошо выглядеть на такой работе. Когда убираешь газировку на неделю, ты можешь скинуть пару кило.

Нужно контролировать себя, свой вес — это очень важно. Я держу себя на 93 кг. Ближайшие 10 лет я хочу держать себя на 93 кг, это моя цель. Не выше 93 кг. Ниже — очень тяжело держаться. 88,89 кг — тяжело. Нужна диета, а на диете у тебя нет хорошей энергии, сахар нельзя. Мне нужно встречаться со многими людьми, а некоторые люди забирают у тебя энергию. Не так много людей вокруг меня, кто дает мне энергию. Поэтому сахар, газировка — это иногда дает тебе энергию».

Хабиб выступал в категории до 70 кг. Завершил карьеру бойца 24 октября 2020 года, победив удушающим приемом Джастина Гэтжи на UFC 254.

 
Хабиб Нурмагомедов. Недоволен, что хранит деньги в банке США, четыре часа в день в вотсап, любовь к айфону. Интервью Хабиба

 

Хабиб Нурмагомедов
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