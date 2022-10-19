Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов резко осудил займы с процентами и ростовщичество.

«В бизнесе есть много харамных способов делать деньги, — сказал Нурмагомедов на YouTube-канале «Wahed». — Даже вот ты сделал деньги — где их хранить? Это тяжелый вопрос. Я как мусульманин стараюсь держаться подальше от рибы (дача денег под проценты, ростовщичество — прим.). Риба — это большой грех. Но для меня это тяжелая ситуация — где держать деньги? Что-то я инвестирую, но и у меня какие-то деньги находятся на американском банковском счету. Я был бы счастлив держать эти деньги в халяльном месте, но... Я знаю, что они [банк] используют мои деньги.

Когда у тебя миллион долларов на банковском счету, что они с ним будут делать? Использовать. Для процентов, для чего-то еще... Но у меня нет альтернатив, где мне держать эти деньги? Я не могу держать их в кармане. Поэтому я рад, что на меня вышли Wahed (компания халяльных инвестиций — прим.), у нас с ними одни взгляды, одна миссия.

Для меня очень важно поучаствовать в создании платформы, где не будет рибы. Риба — один из тягчайших грехов. Риба убивает не одного человека, а города, страны. Я знаю больших бизнесменов, которые выходили на большие контракты, на большие инвестиции, и понимали, что тут кроется риба. И они отказывались от дела. Их умоляли: «Процент! Хотя бы полпроцента!» — «Нет». Нет. Риба — это риба. Этот грех почти на уровне убийства » .