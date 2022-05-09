Российский непобежденный бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) поздравил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Даниэля Кормье (22-3) с включением в Зал славы UFC.

«Для меня было большой честью тренироваться с тобой почти 10 лет бок о бок, я многому у тебя научился, — написал Нурмагомедов в соцсетях. — Это просто невероятно, что мы оба зашли в зал славы UFC в 2022 году. Ты заслужил все, что у тебя есть, чемпион, твоя работа, самоотдача, преданность и любовь к близким принесли свои плоды. Ты — один из лучших, кто когда-либо был в этой игре».

Вскоре Кормье ответил: «Брат мой, спасибо большое! Мечты воплотились в реальность. Мы так часто говорили об этом в зале. Люблю тебя, брат. Ты величайший и особенный человек».

О включении Кормье в Зал славы UFC стало известно во время турнира UFC 274, который прошел 8 мая в Финиксе, США. О включении в Зал славы Нурмагомедова стало известно 7 марта во время турнира UFC 272 в Парадайсе, США.