Дана Уайт наймет человека, который будет охранять весы перед турнирами

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что после провального взвешивания Чарльза Оливейры (33-8) накануне UFC 274, лига наймет человека, который будет охранять весы перед турнирами.

«Когда бойцы проверяют вес накануне вечером, то европейские бойцы и парни из других частей света измеряют вес в килограммах, поэтому они мучаются со шкалой, чтобы посмотреть на килограммы, — сказал Уайт на пресс-конференции после UFC 274. — В этой чудовищной машине так много движущихся частей, которые мы запускаем каждую неделю... У нас должен быть охранник, который будет стоять рядом с весами. Мы обязательно наймем такого человека».

Оливейра превысил лимит легкого веса на 200 грамм, и поэтому у него отобрали титул. В последнем поединке он победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Бразилец идет на серии из 11 побед.