Серроне рассказал, когда завершит профессиональную карьеру

Американский боец Дональд Серроне рассказал, когда завершит профессиональную карьеру.

39-летний боец из-за болезни снялся с поединка против Джо Лозона, который должен был состояться на турнире UFC 274 8 мая.

«Я огорчен тем, что не смог провести свой 49-й бой под эгидой Zuffa и устроить для вас шоу. Мое число — 50. Я уйду на пенсию, когда у меня будет 50 боев. Так что осталось еще два боя в UFC», — сказал Серроне в соцсети.

Серроне, вместе с бойцами Джимом Миллером и Андреем Орловским, делит первое место по количеству выигранных боев в истории UFC — 23.

Также американец занимает второе место в истории организации по количеству досрочных побед — 16. Лидирует бразилец Чарльз Оливейра — 19 побед.